Спецслужбы Литвы: Мы являемся свидетелями беспрецедентного уровня активности КГБ Беларуси

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

Заявление Яунишкиса приводит BNS, сообщает "Европейская правда".

"Мы наблюдаем активизацию деятельности белорусского КГБ, которая фактически достигает исторических высот, она никогда не была такой интенсивной", – сказал руководитель литовской спецслужбы.

Он отметил, что у спецслужб возникают вопросы к деятельности некоторых граждан Беларуси в Литве.

Яунишкис также отметил усиление российской пропаганды в Литве.

"Я думаю, что Россия уменьшила эту деятельность, возможно, когда начала войну в Украине, потому что надеялась на очень легкую победу, однако застряла там. Но сейчас мы чувствуем определенную интенсификацию", – сказал он.

По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников, политиков.

Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут выявлять и предотвращать угрозы.

Ранее стало известно, что Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой проверить сотни иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.