Литва обнаружила более 2 тысяч граждан РФ и Беларуси, которые являются угрозой нацбезопасности

После введения специальной анкеты Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на Департамент миграции страны.

По данным ведомства, 1 644 гражданина Беларуси были признаны представляющими угрозу национальной безопасности. В 450 случаях белорусам аннулировали их предыдущие разрешения на временное проживание.

Кроме того, двум гражданам Беларуси отказали в выдаче постоянного вида на жительство в Литве, а восьмерым – такие документы аннулировали. В 279 случаях белорусам отказали в выдаче литовских виз.

В целом 397 граждан РФ признали представляющими угрозу национальной безопасности. 76 из них получили отказ в выдаче разрешения на временное проживание в Литве.

Еще 84 россиянам отказали в замене вида на жительство, 90 – аннулировали ранее выданные разрешения на временное проживание, а еще 90 – аннулировали вид на постоянное проживание. В 55 случаях россиянам отказали в выдаче литовских виз.

Все совершеннолетние граждане Беларуси и РФ обязаны заполнять анкету при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, дающего или подтверждающего право на проживание в Литве, о выдаче нового разрешения на временное проживание или выдаче национальной визы. Анкета требует указать определенную информацию, а также выразить отношение к российской агрессии в Украине.

Ранее министерство внутренних дел Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности (VSD) с просьбой проверить 800 иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживала тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.