В Сейме Литвы готовят поправки по ограничению возможности проживания белорусов в стране

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас подготовил поправки, которые ограничат возможность новоприбывшим гражданам Беларуси получить статус временного жителя в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Кащюнас обещает зарегистрировать соответствующие поправки в Сейме уже в ближайшее время.

Он подчеркнул, что меры, которые он готовит, не будут касаться белорусов, которые были репрессированы режимом Александра Лукашенко.

"Очень важно подчеркнуть, что мы продолжаем поддерживать гуманитарный коридор. То есть если это действительно правозащитники, люди, репрессированные белорусским режимом, МИД сможет предоставить такой гуманитарный коридор. А по поводу временного проживания мы делаем одно замечание – на квалифицированную рабочую силу", – рассказал Кащюнас.

По его словам, поправки ориентированы на изолированную литовскими службами безопасности группу белорусов, которая является мишенью белорусских спецслужб.

Депутат считает, что эти меры помогут уменьшить угрозы как для безопасности Литвы, так и для белорусской оппозиции в стране.

Напомним, недавно глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

Перед этим Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.