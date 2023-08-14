Румыния хочет удвоить мощности для транзита украинского зерна через свою территорию

Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну, сообщает Agerpres.

Соответствующее заявление румынский министр сделал после переговоров с представителями США, Европейского Союза, Молдовы, Украины и Румынии об альтернативных маршрутах транспортировки зерна из Украины.

"Мы согласились, что экспорт украинского зерна должен быть ускорен в контексте известных атак на украинские порты Рени и Измаил, произошедших в течение последних недель. Во время этих встреч мы подчеркнули важность румынских наземных, железнодорожных и морских транспортных путей для поддержания непрерывного потока экспорта и импорта из Украины", – сказал Гриндяну.

Он добавил, что с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута.

"Это была чрезвычайно хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы примем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию, так что мы сможем достичь цели почти в 4 миллиона тонн в месяц, с 2 миллионов тонн, которые есть сейчас", – подчеркнул Гриндяну.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна.

Смотрите также блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".