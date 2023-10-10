Зеленский после встречи с президентом Румынии обещает "хорошие новости" по артиллерии и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пообещал "хорошие новости" по артиллерии и противовоздушной обороне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил на совместной пресс-конференции.

Зеленский рассказал, что поделился с Йоханнисом информацией о ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины и поблагодарил Румынию за всю оказанную помощь, включая будущую, которая только что обсуждалась.

"Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это. Уверен, все в Румынии знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны", – отметил Зеленский, добавив, что атаки на порты Украины на Дунае стали проблемой и для приграничных городов Румынии.

Зеленский акцентировал на том, что от нормальной работы "путей солидарности" для экспорта украинской сельхозпродукции, в том числе дунайских портов, напрямую зависит продовольственная и социальная стабильность многих стран мира.

"Каждая российская ракета, каждый "Шахед", которые бьют по украинским портам, бьют по нашему общему вкладу в глобальную безопасность. Мы должны сделать все возможное, чтобы России не удалось превратить любую часть Черного моря и Дунайского региона в "мертвую зону" для нормального судоходства", отметил Зеленский.

Президент добавил, что "ключевая вещь для этого – ПВО". "Мы ведем работу с различными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в одесском регионе. Обсудили с господином президентом наши возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей", – рассказал он.

Также Зеленский объявил, что Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.

Как известно, Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.