Белый дом: За атакой на базу США в Иордании стоят несколько группировок

В Белом доме заявили, что за атакой на американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате которой погибли трое военных, стоят ряд исламистских группировок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и поддержано зонтичной организацией под названием "Исламское сопротивление в Ираке", – сказал он.

По словам Кирби, в состав этой организации входит много групп, в том числе и поддерживаемая Ираном группировка "Катаиб Хезболла".

Представитель президентской администрации уточнил, что такие данные предоставило разведывательное сообщество США.

Ранее в Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном после удара дрона, запущенного боевиками, которых, как утверждают, поддерживает Тегеран.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после инцидента.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.