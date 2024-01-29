СМИ: Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поменяются должностями.

Об этом стало известно телеканалу Imedi, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский Первый канал.

По данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета "Грузинской мечты", на котором было решено провести съезд политсилы 1 февраля.

На этом съезде на пост главы правительства будет выдвинут Кобахидзе, а главой партии станет Гарибашвили.

Кроме того, Кобахидзе также займет должность политического секретаря партии "Грузинская мечта".

В то же время телеканал Mtavari сообщает, что кроме Гарибашвили на должность главы "Грузинской мечты" претендует сын грузинского олигарха Бидзины Иванишвили – Ута Иванишвили.

Кроме того, в партии рассматривают кандидатуру Ираклия Чиковани на должность министра обороны вместо Джуаншера Бурчуладзе. Также планируются кадровые перестановки в министерствах иностранных дел, юстиции и здравоохранения.

Ираклий Гарибашвили возглавляет правительство Грузии с 2021 года.

Как известно, 26 октября этого года в Грузии ожидаются парламентские выборы.

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