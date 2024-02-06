Суд разрешил признать молодежную организацию "Альтернативы для Германии" экстремистской
Административный суд Кельна постановил, что немецкие спецслужбы могут классифицировать молодежную организацию ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") как экстремистское движение.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel Online.
В обосновании решения указано, что молодежная организация "АдГ" продолжает представлять "концепцию этнического происхождения". Центральной политической концепцией организации является сохранение немецкого народа в его этнической преемственности и, по возможности, исключение "этнических иностранцев". Это является преступлением против человеческого достоинства, считает суд.
"Молодая альтернатива", по мнению суда, продолжает участвовать в массированной антиисламской и антимусульманской агитации. Соискателей убежища и мигрантов "обычно подозревают и унижают. Иммигрантов, как правило, называют паразитами и преступниками или унижают другим способом, тем самым пренебрегая их человеческим достоинством".
Кроме того, "Молодая альтернатива" агитирует против принципов демократии и поддерживает связи с другими организациями, классифицируемыми как антиконституционные.
Вердикт еще не является юридически обязательным, поскольку "АдН" и ее молодежная организация могут подать апелляцию в суд высшей инстанции в земле Северный Рейн-Вестфалия, где расположен Кельн.
Напомним, уже несколько недель в Германии продолжаются массовые демонстрации против ультраправых.
Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на котором также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".
На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.