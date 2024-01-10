Россия вызвала посла Молдовы, обеспокоившись из-за "инструкторов НАТО"

Министерство иностранных дел России 10 января вызвало посла Молдовы Лилиана Дария, которому выразило ряд "решительных протестов" и "беспокойств".

Об этом говорится в сообщении российского МИД, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство рассказало молдавскому послу о "недружественных действиях" Кишинева, которыми считает "факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ", "дискриминацию российских граждан, въезжающих в Молдову" и "агрессивные заявления антироссийского характера".

Молдавского посла также известили о закрытии въезда на территорию России "ряду официальных лиц Республики Молдова", говорит российский МИД, без уточнений, о ком именно идет речь.

Отдельно ведомство Сергея Лаврова выразило обеспокоенность из-за информации в СМИ о планах Молдовы посодействовать в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории "с участием инструкторов из стран НАТО".

МИД России не впервые вызывает посла Молдовы, чтобы рассказать ему свое возмущение "антироссийскими" действиями Кишинева. А официальные представители ведомства часто скатываются к откровенным угрозам в сторону Молдовы.

В Москве при этом, однако, не вспоминают, что ее войска уже 30 лет незаконно находятся на территории Молдовы, фактически поддерживая существование непризнанного Приднестровья, и выводить их отказываются.