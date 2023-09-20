Молдова не пустила ученых из РФ, ехавших продвигать русский язык - росСМИ

Роспропаганда сообщила, что Молдова не пустила в страну группу ученых из России и стран Центральной Азии и два дня удерживает их в аэропорту Кишинева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на информацию участника группы, журналиста из Бишкека Андрея Токомбаева.

Токомбаев рассказал, что группа прибыла в Кишинев, чтобы отправиться оттуда в Тирасполь и принять там участие в "культурно-просветительском мероприятии" по продвижению русского языка и русской культуры. Конференция называлась "Русский язык как основа межнационального мира" и проходила в рамках Года русского языка в странах СНГ.

"Республика Молдова официально отказала нам во въезде в свою страну и одновременно не выпускает из аэропорта в Кишиневе", – заявил Токомбаев.

По его словам, в группе 20 человек: учителя, филологи, историки, журналисты из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Он утверждает, что у всех на руках были необходимые для въезда документы. Во время конференции они планировали зачитать доклады о "роли русского языка в формировании межнационального согласия".

"Теперь нас держат вторые сутки в закоулке на втором этаже аэропорта, под присмотром полицейских с автоматами. Отобрали паспорта и багаж", – сказал Токомбаев.

Он добавил, что в аэропорту каждому из участников раздали бумаги, в которых говорится о том, что им отказано во въезде на основании того, что они "не выполняют другие условия, установленные статьей 8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами".

Напомним, в июле Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

А на днях из Молдовы выдворили российского пропагандиста, руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.