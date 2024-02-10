Шольц на встрече с Байденом вспомнил интервью Путина Карлсону

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома вспомнил "нелепое интервью", которое президент России Владимир Путин дал Такеру Карлсону.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Шольц заявил, что во время интервью российский диктатор говорил "много лжи об истории этой войны".

Канцлер отметил, что Путин заинтересован лишь в том, чтобы "получить кусок территории своих соседей" и назвал такое поведение "империализмом".

Он подчеркнул, что единственной причиной того, что война РФ против Украины до сих пор продолжается, является "желание российского президента аннексировать части Украины".

"Общим посланием для него должно быть: "Наша помощь Украине не уменьшится", – добавил Шольц.

В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.