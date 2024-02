Глава МИД Польши: Шокирует, что параноидальные оправдания Путина распространяет журналист США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство интервью американского журналиста Такера Карлсона, которое тот взял у российского президента Владимира Путина.

Об этом Сикорский написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что российский диктатор уже не впервые обвиняет Польшу, захваченную СССР 1 сентября 1939 года, в развязывании Второй мировой войны.

Также, по словам Сикорского, мир уже привык к "параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году".

Однако теперь "шокирует то, что на этот раз их распространяет американский журналист", констатировал Сикорский.

It's not the first time the Russian dictator V. Putin blames 🇵🇱, invaded by the USSR on 17.09.1939, for the outbreak of the #WWII.

We are used to paranoid justifications for Russia's invasion of 🇺🇦 in 2022.

What’s shocking is that this time they are enabled by an 🇺🇸 journalist.