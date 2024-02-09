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Глава МИД Польши: Шокирует, что параноидальные оправдания Путина распространяет журналист США

Пятница, 9 февраля 2024, 17:08

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство интервью американского журналиста Такера Карлсона, которое тот взял у российского президента Владимира Путина.

Об этом Сикорский написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что российский диктатор уже не впервые обвиняет Польшу, захваченную СССР 1 сентября 1939 года, в развязывании Второй мировой войны.

Также, по словам Сикорского, мир уже привык к "параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году".

Однако теперь "шокирует то, что на этот раз их распространяет американский журналист", констатировал Сикорский.

В Еврокомиссии прокомментировали интервью российского диктатора Владимира Путина Карлсону, отметив, что в нем были повторены старые ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

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Польша США Путин