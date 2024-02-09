Сунак отверг заявления Путина о фейковом поводе войны в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Главу британского правительства цитирует The Guardian, ссылаясь на PA, пишет "Европейская правда".

Сунак заявил, что Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину.

"Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо стояла на стороне Украины... Мы не можем позволить, чтобы такое поведение оставалось без контроля. Это влияет на всю нашу безопасность", – отметил он.

Сунак добавил, что российское вторжение в Украину повлияло на счета за электроэнергию.

"И именно поэтому мы тесно сотрудничаем не только с США, но и с союзниками по всему миру, чтобы предоставить Украине поддержку, необходимую для отражения российского вторжения", – отметил британский премьер.

Напомним, российский президент Владимир Путин дал интервью скандальному экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

В нем Путин жаловался, что к нынешней ситуации привело постоянное расширение НАТО и возможное вступление туда Украины.

Президент РФ заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Путин также заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".