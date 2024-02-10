Шольц на зустрічі з Байденом згадав інтерв'ю Путіна Карлсону

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому згадав "безглузде інтерв'ю", яке президент Росії Владімір Путін дав Такеру Карлсону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Шольц заявив, що під час інтерв’ю російський диктатор говорив "багато брехні про історію цієї війни".

Канцлер зазначив, що Путін зацікавлений лише в тому, щоб "отримати шматок території своїх сусідів" і назвав таку поведінку "імперіалізмом".

Він підкреслив, що єдиною причиною того, що війна РФ проти України досі триває є "бажання російського президента анексувати частини України".

"Спільним посланням для нього має бути: "Наша допомога Україні не зменшиться", – додав Шольц.

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.