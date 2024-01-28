Климатические активисты облили супом "Мону Лизу" в Лувре

Двое климатических активистов утром в воскресенье, 28 января, облили супом "Мону Лизу", защищенную бронированным стеклом в музее Лувра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Двое активистов разлили суп на бронированное стекло, защищающее "Мону Лизу", выставленную в Лувре.

Они оправдали свой поступок желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание".

Самая известная картина в мире, которая выставляется за защитным стеклом с 2005 года, уже несколько раз становилась жертвой вандализма. В конце мая 2022 года, например, она стала мишенью для кремового пирога.

На нескольких видео, размещенных в социальных сетях в то время, можно было увидеть стекло, которое защищало шедевр, покрытое слоем крема. Арестованный мужчина потом заявил, что это был жест в поддержку экологического дела.

Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.