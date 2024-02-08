В Финляндии сокращается разрыв между кандидатами в президенты, но экс-премьер лидирует

Кандидат в президенты Финляндии от Коалиционной партии, экс-премьер Александр Стубб сохраняет за собой первую позицию в рейтинге популярности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Taloustutkimus по заказу Yle, передает "Европейская правда".

54% респондентов хотели бы видеть следующим президентом Стубба. 46% опрошенных готовы голосовать за поддерживаемого "Зелеными" кандидата от избирательного объединения Пекку Хаависто.

Процентное соотношение остается точно таким же, если учитывать только ответы респондентов, которые заявили, что уже проголосовали заранее или непременно будут голосовать в день выборов.

Сторонники кандидатов Юсси Халла-ахо ("Настоящих финнов") и Олли Рена ("Центр") перешли на сторону Стубба. Хаависто же "унаследовал" поддержку тех, кто голосовал за кандидатов в президенты от партий левого толка.

С момента предыдущего опроса Yle, опубликованного 25 января, разрыв в рейтингах кандидатов уменьшился. Тогда 59% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Стубба и 41% – за Хаависто, если бы кандидаты встретились во втором туре.

Напомним, 11 февраля в Финляндии состоится второй тур выборов президента, которые определят, кто заменит Ниинистьо на посту.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Подробнее о кандидатах читайте в статье "Выборы без шансов для России".