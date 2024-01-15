Главу Пентагона выписали из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы в понедельник после двух недель лечения осложнений, которые возникли после операции из-за рака простаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

"Министр продолжает выздоровление и, по совету врачей, некоторое время будет восстанавливаться и выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернется в Пентагон... Он имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи", – говорится в пресс-релизе Минобороны.

По словам врачей, состояние Остина значительно улучшилось за время его пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

"Он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь..., в частности для устранения некоторых длительных болей в ногах. Его выписали домой с плановым курсом физической терапии и регулярным наблюдением. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", – говорится в заявлении врачей Джона Мэддокса и Грегори Чесната.

В Пентагоне заявили, что рак предстательной железы у Остина вылечили на ранней стадии, и прогнозы по выздоровлению – "отличные". Дальнейшего лечения рака у министра не предвидится, кроме регулярного наблюдения.

Как известно, Остин с 1 января находится в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

На прошлой неделе стало известно, что президент Джо Байден и старшее руководство его администрации не знали, что Остин был в больнице.

Пентагон не информировал Совет национальной безопасности Белого дома или советника по нацбезопасности Джейка Салливана о госпитализации министра обороны до четверга, 4 января.

В Белом доме ранее говорили, что Байден не рассматривает возможность увольнения главы Пентагона из-за сокрытия госпитализации.

Накануне Байден согласился, что Остин совершил ошибку, не сообщив ему о своей госпитализации.

Остин принимал активное участие в координации авиаударов США по объектам хуситов в Йемене, находясь в больнице.