Польские фермеры начали протест еще на двух КПП, "Шегини" снова заблокированы для грузов

Польские фермеры расширили акции протеста еще на два пункта пересечения границы и снова заблокировали для грузов КПП "Шегини – Медыка".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), пишет "Европейская правда".

ГПСУ сообщает, что с 10:10 в понедельник польские фермеры начали протест возле пункта пропуска "Зосин".

"Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме", – отмечают пограничники.

Также заблокировали движение на КПП "Долгобычув", там фермеры планируют пропускать по два грузовика в час в обе стороны.

"Кроме этого, возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска "Медыка – Шегини". Планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет", – детализировали в ГПСУ.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП, двух из них – с понедельника, 12 февраля. КПП "Шегини – Медыка" в выходные временно разблокировали.