Госпогранслужба: На границе с Польшей будут блокировать 5 КПП, протестовать будут и венгры

В Госпогранслужбе Украины уточнили, на каких пунктах пропуска на границе с Польшей ожидаются блокировки в связи с запланированными протестами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в ГПСУ рассказали в четверг в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, 9 февраля в 10:00 начнется забастовка польских фермеров на участках, граничащих с украинскими пунктами пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".

Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два.

Гуманитарный груз и автобусы обещают пропускать беспрепятственно.

Осложнение движения для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" возможно с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.

Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)".

Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.

Формально причиной для блокирования стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

Накануне в Министерстве сельского хозяйства Польши провели переговоры с представителями фермерских ассоциаций, которые готовят большой протест.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сказал, что ЕС нужно как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.

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