Польські фермери почали протест ще на двох КПП, "Шегині" знову заблоковані для вантажів
Польські фермери розширили акції протесту ще на два пункти перетину кордону та знову заблокували для вантажів КПП "Шегині – Медика".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), пише "Європейська правда".
ДПСУ повідомляє, що з 10:10 у понеділок польські фермери почали протест біля пункту пропуску "Зосін".
"Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", – зазначають прикордонники.
Також заблокували рух на КПП "Долгобичув", там фермери планують пропускати по дві вантажівки на годину в обидва боки.
"Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде", – деталізували у ДПСУ.
Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.
У Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них – з понеділка, 12 лютого. КПП "Шегині – Медика" у вихідні тимчасово розблокували.