Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в немецком Бундестаге Норберт Реттген отреагировал на недавние резонансные заявления экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bild.

По мнению немецкого депутата, высказывания Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО, которые не выполняют требования к расходам на оборону, прежде всего направлены против Германии.

"Мы должны готовиться к тому, что Дональд Трамп выиграет выборы в США осенью. Это погрузит НАТО в экзистенциальный кризис, потому что Дональд Трамп рассматривает оборонный альянс с чисто транзакционной точки зрения: тот, кто, по его мнению, не платит достаточно, не будет защищен США. Эти страны он объявляет законными объектами нападения – под этим прежде всего подразумеваются мы, немцы", – отметил Реттген.

Он добавил, что Германии надо подготовиться к переизбранию Трампа.

По его убеждению, необходимо "понять, что вскоре у нас может не остаться другого выбора, кроме как защищать себя в то время, когда в Европе бушует война".

"Мы должны справиться с этим как европейцы, потому что все остальное было бы капитуляцией перед Путиным", – добавил Реттген.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.