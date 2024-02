Президент Евросовета отреагировал на скандальные слова Трампа о запугивании союзников

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил рассказы Трампа о том, как он угрожал кому-то из союзников "поощрить Россию к агрессии", не упоминая прямо експрезидента США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Мишель отметил, что Североатлантический альянс уже 75 лет обеспечивает безопасность и процветание для американцев, канадцев и европейцев.

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



On…