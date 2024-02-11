Президент Евросовета отреагировал на скандальные слова Трампа о запугивании союзников

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил рассказы Трампа о том, как он угрожал кому-то из союзников "поощрить Россию к агрессии", не упоминая прямо експрезидента США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Мишель отметил, что Североатлантический альянс уже 75 лет обеспечивает безопасность и процветание для американцев, канадцев и европейцев.

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



On… February 11, 2024

"Безответственные заявления о безопасности НАТО и солидарности по ст. 5 Североатлантического интереса – это в интересах только Путина. Это не добавит мира и безопасности в нашем мире. Наоборот, это лишь дополнительно подчеркивает, что ЕС нужно немедленно развивать стратегическую автономию и инвестировать в оборону. И поддерживать наш альянс крепким", – написал президент Евросовета.

Мишель прямо не упомянул Дональда Трампа, но заявление определенно является ответом на его скандальные слова на одном из последних публичных выступлений.

Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что в случае победы на предстоящих выборах в США Дональда Трампа он не обязательно реализует свои угрозы по вовлеченности США в НАТО и безопасность союзников, и что его возможно будет переубедить.

В то же время он сказал, что согласен с мнением о необходимости для Европы усиливать свою обороноспособность и серьезно воспринимает потенциальную угрозу РФ.