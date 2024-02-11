Белый дом назвал "ненормальным" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников

В Белом доме отреагировали на недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, который вспомнил, как он угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, которое приводит Bloomberg.

"Поощрение вторжения в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов является ужасным и ненормальным – и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", – подчеркнул Бейтс в своем заявлении.

Он добавил, что при президентстве Джо Байдена "НАТО сейчас является наиболее жизненно важной организацией, какой она когда-либо была".

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Напомним, в начале января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В ответ Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз.