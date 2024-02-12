Зовнішньополітичний експерт фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів в німецькому Бундестазі Норберт Реттген відреагував на нещодавні резонансні заяви експрезидента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bild.

На думку німецького депутата, висловлювання Трампа про відмову допомагати союзникам по НАТО, які не виконують вимоги до витрат на оборону, насамперед спрямовані проти Німеччини.

"Ми повинні готуватися до того, що Дональд Трамп виграє вибори в США восени. Це занурить НАТО в екзистенційну кризу, тому що Дональд Трамп розглядає оборонний альянс з суто транзакційного погляду: той, хто, на його думку, не платить достатньо, не буде захищений США. Ці країни він оголошує законними обʼєктами нападу – під цим передусім йдеться про нас, німців", – зазначив Реттген.

Він додав, що Німеччині треба підготуватися до переобрання Трампа.

На його переконання, необхідно "зрозуміти, що незабаром у нас може не залишитися іншого вибору, окрім як захищати себе в той час, коли в Європі вирує війна".

"Ми повинні впоратися з цим як європейці, тому що все інше було б капітуляцією перед Путіним", – додав Реттген.

Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

У Білому домі раніше назвали "ненормальним" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.