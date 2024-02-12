Врачи Остина говорят, что он вернется к исполнению обязанностей во вторник

Глава Пентагона Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем с мочевым пузырем накануне, сможет вернуться к исполнению своих обязанностей уже во вторник, 13 февраля.

Об этом говорится в опубликованном Пентагоном 12 февраля заявлении Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где находится Остин, пишет "Европейская правда".

Врачи госпиталя отметили, что министр обороны США "прошел нехирургические процедуры под общей анестезией для решения проблемы с мочевым пузырем".

"Ожидаем успешного выздоровления и будем внимательно наблюдать за ним в течение ночи. Длительного пребывания в больнице не предвидится. Ожидаем, что министр сможет вернуться к исполнению своих обязанностей уже завтра", – говорится в заявлении.

Там добавили, что проблема с мочевым пузырем не повлияет на лечение у Остина рака.

Накануне главу Пентагона положили в отделение интенсивной терапии. Он передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.

Врачи пока не прогнозируют, сколько Остин будет находиться в госпитале. Он уже отменил визит в Брюссель, где должен был возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое вместо этого состоится онлайн.

Остин в прошлом месяце уже находился в больнице из-за осложнений после операции, после чего у него диагностировали рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.