Белый дом: Байден не планирует отправлять Остина в отставку из-за госпитализации

Президент США Джо Байден уверен, что глава Пентагона Ллойд Остин может выполнять свои обязанности на фоне недавней госпитализации из-за проблем с мочевым пузырем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге 12 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

На прямой вопрос, имеет ли Байден беспокойство, что из-за проблем со здоровьем Остин не может выполнять свои обязанности, Кирби ответил: "Никаких".

Он отметил, что не знает, говорили ли президент США и глава Пентагона после госпитализации последнего.

Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Остина, не смог спрогнозировать, как долго он будет находиться в больнице, однако отметили, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.

Как известно, Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.