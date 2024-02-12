Лікарі Остіна кажуть, що він повернеться до виконання обов’язків у вівторок

Голова Пентагону Ллойд Остін, ушпиталений через проблеми із сечовим міхуром напередодні, зможе повернутись до виконання своїх обов’язків уже у вівторок, 13 лютого.

Про це йдеться в опублікованій Пентагоном 12 лютого заяві Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де перебуває Остін, пише "Європейська правда".

Лікарі шпиталю зазначили, що міністр оборони США "пройшов нехірургічні процедури під загальною анестезією для вирішення проблеми з сечовим міхуром".

"Очікуємо на успішне одужання і будемо уважно спостерігати за ним протягом ночі. Тривалого перебування в лікарні не передбачається. Очікуємо, що міністр зможе повернутися до виконання своїх обов'язків вже завтра", – йдеться в заяві.

Там додали, що проблема із сечовим міхуром не вплине на лікування в Остіна раку.

Напередодні голову Пентагону поклали у відділення інтенсивної терапії. Він передав свої обов’язки заступниці Кетлін Гікс.

Лікарі поки не прогнозують, скільки Остін перебуватиме у шпиталі. Він уже скасував візит до Брюсселя, де мав очолити засідання Контактної групи з питань оборони України, яке натомість відбудеться онлайн.

Остін минулого місяця вже перебував в лікарні через ускладнення після операції, після чого в нього діагностували рак простати.

Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.