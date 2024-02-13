Топ-военный США: от наших действий в НАТО зависит доверие к Вашингтону

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун отметил, что от того, как США будут выполнять свои обязательства в каждом из альянсов, в частности НАТО, зависит доверие к Вашингтону, а лидерство США еще очень необходимо.

Как сообщает NBC, такими словами он прокомментировал последние заявления Дональда Трампа, который рассказал, как запугивал союзников.

В интервью Брауна попросили прокомментировать заявления Трампа, который сказал союзникам, что позволит России "делать что угодно", если эти члены НАТО не будут делать достаточных взносов в коллективную безопасность.

Чарльз Браун напомнил, что в этом году будет 75-я годовщина создания Североатлантического альянса.

"И, думаю, на нас лежит ответственность сохранять эти альянсы. В каждом из наших альянсов на кону – доверие к США. А лидерство США все еще очень нужно, к нему стремятся и на него смотрят", – ответил генерал.

На уточнение, встревожили ли его заявления Трампа, Браун ответил, что его задача – продолжать развивать отношения с членами НАТО.

"Я понимаю, что на политическом уровне будут разные разговоры. Моя работа – позаботиться, чтобы мы делали в военных аспектах сотрудничества с союзниками в НАТО все, что можно сделать, и я продолжу над этим работать", – добавил он.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп упомянул, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.