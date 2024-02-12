Шольц резко прокомментировал слова Трампа о "поощрении России" к нападению на НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался в сторону бывшего президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что "поощрял бы Россию" напасть на страны НАТО, которые недостаточно вкладывают в оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши в Берлине 12 февраля Шольц назвал заявления Трампа опасными.

"Обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. Все за одного. Один за всех", – подчеркнул он.

Шольц также пояснил, что он хотел бы прояснить в свете нынешней ситуации: "Любая релятивизация гарантий помощи со стороны НАТО является безответственной и опасной и отвечает исключительно интересам России. Никто не должен играть или иметь дело с безопасностью Европы".

Отдельно канцлер Германии отметил общность действий с Польшей, "особенно в то время, когда российский империализм угрожает нашей общей безопасности в Европе".

"Именно поэтому мы стоим друг за друга в ЕС и в НАТО. Это означает, и это очень важно для меня, что безопасность Польши – это также и наша безопасность", – подытожил Шольц.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А в Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.