Топ-військовий США: від нашої ролі у НАТО залежить довіра до Вашингтона

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун наголосив, що від того, як США будуть виконувати свої зобов’язання у кожному з альянсів, зокрема НАТО, залежить довіра до Вашингтона, а лідерство США ще дуже необхідне.

Як повідомляє NBC, такими словами він прокоментував останні заяви Дональда Трампа, який розповів, як залякував союзників.

В інтерв’ю Брауна попросили прокоментувати заяви Трампа, який сказав союзникам, що дозволить Росії "робити що заманеться", якщо ці члени НАТО не будуть робити достатніх внесків у колективну безпеку.

Чарльз Браун зазначив, що цьогоріч буде 75-та річниця створення Північноатлантичного альянсу.

"І, думаю, на нас лежить відповідальність зберігати ці альянси. У кожному з наших альянсів на кону – довіра до США. А лідерство США все ще дуже потрібне, його прагнуть і на нього дивляться", – відповів генерал.

На уточнення, чи стривожили його заяви Трампа, Браун відповів, що його завдання – продовжувати розбудовувати відносини з членами НАТО.

"Я розумію, що на політичному рівні будуть різні розмови. Моя робота – подбати, щоб ми робили у військових аспектах співпраці з союзниками у НАТО все, що можна зробити, і я продовжу над цим працювати", – додав він.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.