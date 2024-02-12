Экс-советник Трампа считает, что его угрозы выйти из НАТО надо воспринимать серьезно

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Об этом он сказал во время дискуссии в эфире MSNBC, пишет "Европейская правда".

"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так – сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире", – подчеркнул Болтон.

Глава МИД Франции в одном из последних интервью выразил убеждение, что Трамп в случае победы на выборах не обязательно начнет реализовывать свои заявления по НАТО и что его можно будет убедить.

Генсек НАТО заявлял, что не волнуется, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа.

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.