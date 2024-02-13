Заявления Трампа по НАТО разделили Республиканскую партию

Заявления экс-президента США Дональда Трампа об отказе от защиты союзников по НАТО вызвали разногласия между республиканцами, которые стремятся придерживаться обязательств Соединенных Штатов в Альянсе, и теми, кто поддерживает лидера президентской гонки от партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Одни республиканцы преуменьшили значение высказываний Трампа, которые обеспокоили генсека НАТО и страны-члены Альянса, в то же время другие осудили заявления экс-президента.

"Это все сарказм. Речь идет о том, чтобы они (союзники по Альянсу) заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали", – сказал сенатор от республиканцев Томми Тубервиль о том, что Трамп будет "поощрять" РФ делать "все, что она захочет" с членами НАТО, которые нарушают обязательства по предоставлению 2 процентов своего ВВП на оборонные расходы.

Между тем сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что ни в коем случае не согласен с тем, что Соединенные Штаты должны отвернуться от своих союзников.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – добавил он.

По словам сенатора от республиканцев Джони Эрнст, Соединенные Штаты не должны поощрять противников подобными заявлениями.

"Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать поощрять их делать вклад в НАТО и работать лучше", – указала она.

Из-за высказываний Трампа среди демократов звучат мнения, что могут понадобиться дополнительные меры предосторожности в дополнение к запрету президенту США выходить из НАТО без согласия Конгресса, впрочем сенатор от республиканцев Марко Рубио, который является автором соответствующего закона, возразил, что законодатели должны устанавливать предохранители вокруг обязательств Вашингтона.

"Он (Трамп) не сказал ничего на перспективу. Он рассказал историю, аналогию, называйте это как угодно, о том, как он подходил к этому в прошлом. Ни разу он не сказал "я не буду защищать страны-члены НАТО в будущем", ничего подобного. Это то, как это подается, но это не то, что он сказал", – подчеркнул он.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.