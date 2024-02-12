Конкурентка Трампа о его заявлении по НАТО: Нельзя становиться на сторону агрессора

Претендентка на номинацию от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США Никки Хейли прокомментировала слова своего конкурента Дональда Трампа, что, находясь на посту, он угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CBS.

"Нельзя становиться на сторону того, кто вторгся в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за (президента РФ) Путина. Не становитесь на сторону того, кто продолжает врать", – отметила Хейли.

На вопрос, будет ли она поддерживать принцип НАТО о том, что нападение на одного является нападением на всех, если станет президентом, претендентка на номинацию от республиканцев ответила утвердительно.

"НАТО – это история успеха в течение последних 75 лет... НАТО позволяет нам предотвращать войну. Мы должны всегда сосредотачиваться на предотвращении войны", – указала Хейли.

По ее словам, США нужны друзья, и чтобы союзники по НАТО внесли свой вклад, "есть способы сделать это, не сидя и говоря России: делай, что хочешь с этими странами".

"Это не то, чего мы хотим. Если вы заметили, Россия никогда не вторгалась в страны НАТО. Они вторглись в Грузию, Молдову и Украину. Они на самом деле очень боятся НАТО", – резюмировала Хейли.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.