Госдеп в ответ на заявления Трампа напомнил, когда НАТО встал на защиту США

В Госдепартаменте на фоне скандальных заявлений экс-президента Дональда Трампа об угрозах союзникам напомнили о случае, когда НАТО встал на защиту США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер отметил, что любые предложения по поощрению России к нападению на союзников и партнеров опасны.

Он подчеркнул, что НАТО обеспечивает реальную безопасность американскому народу и США также много получают от участия в Альянсе, а не только вкладывают туда деньги.

"Единственный раз, когда НАТО стал на защиту одного из своих членов, это была защита Соединенных Штатов после 11 сентября (теракт в 2001 году – ред.). И поэтому нас вдохновляет широкая поддержка НАТО со стороны американского народа. Нас вдохновляет широкая поддержка НАТО со стороны Конгресса. И я думаю, что на этом не стоит останавливаться", – добавил Миллер.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.