Держдеп у відповідь на заяви Трампа нагадав, коли НАТО став на захист США

У Держдепартаменті на тлі скандальних заяв експрезидента Дональда Трампа щодо погроз союзникам нагадали про випадок, коли НАТО став на захист США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер.

Міллер зазначив, що будь-які пропозиції щодо заохочення Росії до нападу на союзників і партнерів є небезпечними.

Він підкреслив, що НАТО забезпечує реальну безпеку американському народу і США також багато отримують від участі в Альянсі, а не лише вкладають туди гроші.

"Єдиний раз, коли НАТО став на захист одного зі своїх членів, це був захист Сполучених Штатів після 11 вересня (теракт у 2001 році – ред.). І тому нас надихає широка підтримка НАТО з боку американського народу. Нас надихає широка підтримка НАТО з боку Конгресу. І я думаю, що на цьому не варто зупинятись", – додав Міллер.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.