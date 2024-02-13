Посол США при НАТО: Заявления Трампа опасны и безответственны

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит назвала предположение Дональда Трампа о том, что США не будут защищать своих союзников от российского вторжения, опасным и безответственным.

Ее слова приводит издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Смит отметила, что недавние высказывания Трампа подвергают опасности военнослужащих.

"Поощрение Кремля к нападению на любого члена НАТО или на территорию Альянса на самом деле подвергает наших солдат, солдат США и солдат наших союзников, большей опасности. Делать это, делать такие заявления опасно и откровенно безответственно", – сказала она журналистам в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия осуществить нападение на союзника по НАТО, независимо от того, победит она в Украине или нет, Смит сказала, что Альянс "готовится ко всем непредсказуемым ситуациям".

"Мы видели классический сценарий, который Россия предпочитает использовать для подрыва сильных сторон Альянса, и мы не теряем времени на подготовку к разнообразным непредсказуемым ситуациям. Россия остается нашим приоритетом №1.

В стратегической концепции, которая была обнародована в 2022 году, мы четко отметили, что Россия является основной угрозой, с которой мы сталкиваемся здесь, внутри Альянса, в дополнение к угрозе терроризма", – отметила Смит.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.