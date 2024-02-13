Посол США при НАТО: Заяви Трампа небезпечні та безвідповідальні

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт назвала припущення Дональда Трампа про те, що США не будуть захищати своїх союзників від російського вторгнення, небезпечним і безвідповідальним.

Її слова наводить видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Сміт зауважила, що нещодавні висловлювання Трампа наражають на небезпеку військовослужбовців.

"Заохочення Кремля до нападу на будь-якого члена НАТО або на територію Альянсу насправді наражає наших солдатів, солдатів США і солдатів наших союзників, на більшу небезпеку. Робити це, робити такі заяви небезпечно і відверто безвідповідально", – сказала вона журналістам у Брюсселі.

Відповідаючи на питання про те, чи готова Росія здійснити напад на союзника по НАТО, незалежно від того, переможе вона в Україні чи ні, Сміт сказала, що Альянс "готується до всіх непередбачуваних ситуацій".

"Ми бачили класичний сценарій, який Росія вважає за краще використовувати для підриву сильних сторін Альянсу, і ми не гаємо часу на підготовку до різноманітних непередбачуваних ситуацій. Росія залишається нашим пріоритетом №1.

У стратегічній концепції, яка була оприлюднена в 2022 році, ми чітко зазначили, що Росія є основною загрозою, з якою ми стикаємось тут, всередині Альянсу, на додаток до загрози тероризму", – зазначила Сміт.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.