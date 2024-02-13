Страны-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону до половины мировых показателей после начала войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS), мировые расходы на оборону увеличились на 9% до рекордных 2,2 триллиона долларов, где на страны-члены НАТО приходится половина этой суммы.

Согласно отчету IISS, коллективные оборонные бюджеты Китая, России, Индии и стран-членов Североатлантического Альянса составляют более 70% мировых военных расходов.

В то же время расходы стран, не являющихся членами НАТО, выросли на 32% с момента вторжения России в украинский Крым в 2014 году, говорится в отчете.

"Агрессия России подтолкнула европейские страны к увеличению расходов на оборону и укрепила НАТО, а Финляндия добавила боевой мощи", – отмечает IISS.

В отчете указывают, что темпы расходов на боеприпасы в войне между РФ и Украиной также заставили Запад признать, что производственные мощности атрофировались, и страны пытаются исправить недостатки, возникшие в результате многолетнего недофинансирования военно-промышленного комплекса.

По оценкам IISS, Москва потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять их танками со складов, а скорость, с которой Россия вывозит старые танки из своих запасов, иногда может достигать 90 танков в месяц.

По словам старшего научного сотрудника по вопросам оборонной экономики Фенеллы Макгерти, если в 2014 году члены НАТО тратили в среднем 15% своего оборонного бюджета на закупки и разработки, то в 2023 году они выделяют более 30%.

В то же время, сообщает IISS, американские военные находятся в режиме переосмысления, ведь они усваивают уроки войны России против Украины.

Армия США инициировала разработку новой артиллерийской стратегии с акцентом на высокоточный огонь на большие расстояния и пересмотрела свой подход к набору личного состава.

Вторжение РФ в Украину также побудило Военно-воздушные силы США увеличить количество основных видов вооружений после того, как наблюдался высокий уровень их использования в войне.

Ранее экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп усилил свою критику НАТО относительно уровня помощи Украине.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.