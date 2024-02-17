Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал подписание договора по сотрудничеству в сфере безопасности и пообещал сохранение договоренностей при новом правительстве.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Мюнхене.

В разговоре с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии нидерландских и украинских журналистов Рютте сообщил, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами почти готово к подписанию.

В начале переговоров Рютте рассказал об ожидаемой смене власти в Нидерландах.

А на вопрос Зеленского о перспективах принятия двустороннего соглашения ответил: "Соглашение по безопасности? Да, оно на финальном этапе".

Рютте отметил, что переговоры о новом правительстве Нидерландов являются непростыми, но заверил, что все поставки Нидерландов по безопасности сохранятся и при новой власти, "в том числе по F-16".

В то же время Зеленский рассказал, что рассчитывает на поддержку Марка Рютте, главного претендента на пост генсека НАТО, относительно приглашения Украины в Альянс.

Перед этим премьер Дании сообщила, что ее страна хочет следующей подписать договор о безопасности с Украиной.

Как известно, в пятницу состоялось подписание двусторонних соглашений с Францией и Германией.