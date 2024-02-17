Дания хочет следующей подписать договор по безопасности с Украиной - премьер

Глава правительства Дании Метте Фредриксен заявила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что страны севера стремятся также как можно быстрее присоединиться к соглашениям о безопасности обязательства перед Украиной.

Об этом она заявила на встрече с украинским президентом в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Премьер Дании – государства, которое является одним из важных поставщиков вооружения для ВСУ – сообщила, что Дания подготовила новый пакет вооружения для передачи Украине.

"Кажется, ни одна наша встреча не проходила без сообщений о новых поставках... И нам надо понять ваши потребности", – заявила она, очерчивая тематики переговоров.

Фото: Европейская правда

Как известно, Дания является одним из государств, которые объявили о намерении передать Украине истребители F-16.

Кроме того, Фредериксен заявила, что рассчитывает на одобрение договоренностей о безопасности обязательства между Украиной и "нордическими странами". "Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди", – заявила она.

Как известно, в пятницу вечером Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Также канцлер Шольц в Миюнхене прокомментировал возможные поставки Taurus Украине.