Премьер Румынии отверг заявление главы Генштаба о подготовке к войне с РФ

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с заявлением главы Генштаба Георгицы Влада о необходимости готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

Как пишет "Европейская правда", заявление румынского премьера приводит Euractiv.

Чолаку заявил, что Румыния не будет участвовать ни в каких войнах.

Ответ Чолаку появился после того, как Георгица Влад предупредил, что румынам следует готовиться к возможности войны, главным образом, если Россия добьется успеха в Украине.

"Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну", – сказал румынский премьер.

Глава румынского Генштаба подчеркивал, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром".

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – добавил он.

Глава румынского Генштаба подчеркнул, что в случае победы в Украине РФ не остановится и, скорее всего, нападет на Молдову и вызовет эскалацию на Западных Балканах.

Напомним, подобные заявления в последнее время прозвучали от многих военных стран. Так, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на одного из членов НАТО через 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.