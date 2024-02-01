Глава Генштаба Румынии призывает готовиться к возможной войне с Россией

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад считает, что румынское население, как и все жители Европы, должны готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью румынской службе "Радио Свобода" 1 февраля.

Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – добавил он.

Глава румынского Генштаба подчеркнул, что в случае победы в Украине РФ не остановится и, скорее всего, нападет на Молдову и вызовет эскалацию на Западных Балканах.

"Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", – отметил Влад.

Румынский топ-военный призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить население – в частности, возможно, путем введения добровольной военной службы для всего населения.

В Румынии Влад призвал правовые реформы, чтобы дать стране возможность защищаться от российских беспилотников. По его словам, по крайней мере, один беспилотник РФ румынской стороне не удалось сбить, поскольку законодательство этого не позволяет.

Напомним, подобные заявления в последнее время прозвучали от многих военных стран. Так, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на одного из членов НАТО через 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.