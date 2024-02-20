В Кабмине назвали политической провокацией действия польских фермеров, рассыпавших украинское зерно

Украинские министры отреагировали на скандальный инцидент на границе Польши с Украиной, когда польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Об этом в Twitter (X) написали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр экономики Юлия Свириденко, сообщает "Европейская правда".

Кубраков назвал действия польских фермеров "политической провокацией, направленной на разъединение наших народов".

"Два года украинские фермеры собирали зерно в бронежилетах, под обстрелами и минной опасностью. А украинская армия буквально самостоятельно пробила коридор для этого зерна через Черное море. Именно через Черное море идет 90% нашего экспорта", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что экспорт зерна – это не только "вопрос выживания" Украины, но и глобальная продовольственная безопасность.

В свою очередь Свириденко отметила, что действия польских фермеров "вызывают беспокойство".

"Высыпание зерна из грузового поезда на пути, блокирование пассажирского движения – это не протест. Это нарушение общественного порядка. Такие методы не соответствуют стандартам поведения, которые ожидаются в европейской стране", – подчеркнула она.

Министр добавила, что украинская власть проинформировала Еврокомиссию о ситуации с блокадой границы и ожидает решительной реакции.

"Учитывая продолжающуюся российскую агрессию, сохранение функциональности наших сухопутных границ является чрезвычайно важным. Крайне важно, чтобы граница не стала заложником таких действий", – написала она.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Ранее польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок.

Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.