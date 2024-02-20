Польские фермеры перекрыли железную дорогу на КПП "Медыка" и высыпали зерно из вагона
Вторник, 20 февраля 2024, 12:11
Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.
Об этом сообщает корреспондент "Суспільного", пишет "Европейская правда".
Общественный вещатель опубликовал фото и видео рассыпанного зерна. По словам корреспондента, менее чем через полчаса на место прибыла полиция, и после этого фермеры разблокировали железнодорожное движение.
Один из организаторов протестов Роман Кондрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".
Фото с места опубликовало также польское агентство PAP.
Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.
Напомним, 20 февраля фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в том числе на границе с Украиной.
Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.