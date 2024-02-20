Польские фермеры перекрыли железную дорогу на КПП "Медыка" и высыпали зерно из вагона

Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Об этом сообщает корреспондент "Суспільного", пишет "Европейская правда".

Общественный вещатель опубликовал фото и видео рассыпанного зерна. По словам корреспондента, менее чем через полчаса на место прибыла полиция, и после этого фермеры разблокировали железнодорожное движение.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Один из организаторов протестов Роман Кондрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".

Фото с места опубликовало также польское агентство PAP.

Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

Напомним, 20 февраля фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в том числе на границе с Украиной.

Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.

МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.