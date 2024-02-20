Украинские перевозчики начали акцию на границе с Польшей в ответ на польские протесты

20 февраля украинские перевозчики начали мирную акцию возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка" в ответ на блокаду пунктов пропуска польскими протестующими.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Суспільне".

Акция протеста стартовала в 12:00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду – верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина – будет терять Польша", "Блокада Украины – предательство европейских ценностей" и другими.

"То, что делают поляки, уже вышло за любые рамки. Сегодня у нас здесь есть "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины. Суть нашей акции – останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди, чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", – говорит председатель ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик.

Дубик отмечает, что польские грузовики будут впускать на территорию Украины с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

Как рассказал в эфире "Суспільне.Спротив" председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич, мирная акция возле трех международных ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" продлится с 20 февраля до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

"Или все стоят, или все едут. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков – или к Евросоюзу, или к своей власти, никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень серьезно, будут стоять круглосуточно", – говорит Владимир Михалевич.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Ранее польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок.

Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.