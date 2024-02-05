СМИ: В Болгарии по подозрению в шпионаже на РФ задержали полицейского

В Болгарии на рабочем месте задержали полицейского – сотрудника Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью – по подозрению в шпионаже на Россию.

Об этом сообщает БНТ со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Как сообщили источники, задержанный передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, которого некоторое время назад объявили персоной нон грата.

Действия правоохранительных органов проводят под надзором Софийской городской прокуратуры.

Делом также занимается Государственное агентство по национальной безопасности.

По информации NOVA, данные о шпионе в рядах правоохранительного органа поступили от спецслужб из-за рубежа.

Болгария весной 2022 года выслала всего более десятка работников посольства России, которые занимались шпионской деятельностью.

А в сентябре Агентство национальной безопасности Болгарии подтвердило выдворение представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.