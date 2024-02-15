В Польше сообщили о задержании украинца, действовавшего для спецслужб России

В Польше сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Украины, который действовал по поручению спецслужб РФ и должен был заниматься поджогами.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства в четверг, пишет "Европейская правда".

Задержание украинского гражданина произошло 31 января во Вроцлаве, согласно информации польского правительства.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, который, действуя в организованной преступной группировке, по заказу российских спецслужб готовил совершение диверсионно-саботажных действий, заключавшихся, в частности, в поджоге объектов на территории Вроцлава", – говорится в сообщении.

Речь идет об объектах, расположенных в непосредственной близости к инфраструктуре стратегического значения.

Представительства Агентства внутренней безопасности в Познани во время обыска вещей мужчины обнаружили доказательства планируемого преступления.

Начато расследование, по которому задержанному предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке международного характера, а также в планировании по заказу российских спецслужб диверсионной деятельности на территории Республики Польша, которая заключалась бы в поджоге объектов во Вроцлаве.

За инкриминируемые преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца.

Расследование ведет Вроцлавский отдел представительства Агентства внутренней безопасности в Познани под надзором Нижнесилезского отдела Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией во Вроцлаве.

Напомним, в декабре суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Шестнадцати фигурантам в ноябре объявили обвинения в шпионаже.