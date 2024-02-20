Конкурентка Трампа: Он неуравновешенный и не в своем уме

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая соревнуется с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерения завершить свою кампанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В выступлении в Клемсонском университете, который она в свое время закончила, Хейли отметила, что не собирается выходить из президентской гонки несмотря на неутешительные результаты опросов.

Но в то же время она перешла к прямой критике Трампа, назвав его "катастрофой" для Республиканской партии, "более неуравновешенным и не в своем уме", чем когда он участвовал в выборах впервые.

Хейли в то же время раскритиковала других республиканцев за то, что они "слишком боятся сказать об этом вслух": "Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, потий боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии".

"Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую необходимости выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу", – подчеркнула политик.

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

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