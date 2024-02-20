Конкурентка Трампа: Він неврівноважений і несповна розуму

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка змагається з Дональдом Трампом за республіканську номінацію на виборах президента США, вдалась до відвертої критики опонента, заперечуючи наміри завершити свою кампанію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

У виступі в Клемсонському університеті, який вона свого часу закінчила, Гейлі наголосила, що не збирається виходити з президентських перегонів попри невтішні результати опитувань.

Та водночас вона перейшла до прямої критики Трампа, назвавши його "катастрофою" для Республіканської партії, "більш неврівноваженим і несповна розуму", ніж коли він брав участь у виборах уперше.

Гейлі водночас розкритикувала інших республіканців за те, що вони "занадто бояться сказати про це вголос": "Звичайно, багато політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, потій бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії".

"Що ж, я не боюся говорити незручну правду вголос. Я не відчуваю потреби вислужуватись перед ним. І я не боюся відплати Трампа. Я нічого від нього не шукаю", – наголосила політикиня.

Раніше Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

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