Лидер польских фермеров уже допускает блокирование пассажирских перевозок

Солидер протестов польских фермеров на границе с Украиной допустил блокирование пассажирских перевозок в случае начала контракций с украинской стороны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Лидер подкарпатского отделения движения "Обманутое село" Роман Кондрув заявил, что фермеры пока недовольны действиями нового правительства в вопросе импорта из Украины и хотят "больше, чем обещания".

С его точки зрения, фермеры в своих протестах выступают не против Украины и обычных украинцев, а "против украинских олигархов" и "бездействия" Брюсселя.

"Мы открыли "коридор солидарности" – и все рынки перехватила Украина. Нам сейчас некуда продавать зерно, а украинское зерно, которое стекается к нам – это вредное техническое зерно", – заявил Кондрув.

Он сказал, что слышал о намерениях организовывать блокады границы с украинской стороны, и намекнул, что в таком случае фермеры рассматривают блокирование пассажирских перевозок.

"Если мы решим не пропускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть рассмотрит какие-то содержательные решения", – сказал Роман Кондрув.

Напомним, вечером 18 февраля фермеры впервые перекрыли железнодорожные пути, заблокировали в том числе пассажирский поезд.

На протесте 20 февраля фермеры высыпали зерно из одного из украинских вагонов возле КПП "Дорогуск".

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".

МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины, к протестующим обратился также посол Украины в Польше.